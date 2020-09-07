Футбольная наука: открылись онлайн-курсы академии "Зенита" для тренеров Абхазии

Обучение пройдут 27 тренеров, работающих с детьми в городах и районах Абхазии и не имеющих соответствующей лицензии.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. В Сухуме начали работу онлайн-курсы для детско-юношеских тренеров по футболу, организованные Государственным комитетом Абхазии по делам молодежи и спорту под патронажем футбольной академии "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщил Госкомитет в Facebook.

Перед началом курсов абхазских тренеров поприветствовали и пожелали успехов в учебе чемпион СССР, мастер спорта СССР, директор академии ФК "Зенит" Анатолий Давыдов и заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе ФК "Зенит", бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Андрей Аршавин.

"Я внимательно просмотрел все ваши резюме. Вы все играли в футбол, тренируете. Мы постараемся вам доступно все преподнести. Учитесь, ошибайтесь, спрашивайте. Успехов в учебе и хорошего прослушивания. Надеюсь, что в конце сентября мы встретимся в моей любимой Абхазии и перейдем к практическим занятиям", - отметил директор Центра повышения квалификации тренеров "Зенит" Сергей Морозов.

Председатель Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поблагодарил представителей академии "Зенита" за внимание к Абхазии и ее тренерам.

"Будем вместе трудиться во всех направлениях и надеемся на плодотворное сотрудничество. Вместе мы возродим славные традиции абхазского футбола", - отметил Губаз.

Первый день курса лекцией "Роль и социальная значимость футбола. Средства, методы, формы, принципы обучения в детско-юношеском футболе" открыл заместитель директора ЦПТ "Зенит", заведующий кафедрой ТиМ футбола НГУ имени Лесгафта, кандидат психологических наук, доцент Максим Нифонтов.

По окончании курсов тренерам будут выданы лицензии, подтвержденные Российским футбольным союзом.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб из Санкт-Петербурга после того, как тренеры пройдут курсы и процедуру лицензирования, откроет в Абхазии филиал футбольной академии.

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