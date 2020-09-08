Кубок Абхазии по футболу стартует 8 сентября

В розыгрыше Кубка Абхазии по футболу будут принимать участие восемь команд: "Нарт", "Динамо", "Ерцаху", "Рица", "Афон", "Самурзакан", "Гагра" и "Садз".

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кубок Абхазии по футболу начнется игрой между командами "Афон" и "Садз" 8 сентября, начало матча в 16:30, сообщил корреспонденту Sputnik директор Футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Дебютная игра состоится в Новом Афоне. Цандрипшская команда "Садз" не принимает участие в чемпионате страны по футболу, однако изъявила желание участвовать в матчах за Кубок страны, отметил Федоренко.

"В розыгрыше Кубка Абхазии участвуют восемь команд, это команды, которые играют в чемпионате, и команда "Садз", которая изъявила желание участвовать в матчах за Кубок, и мы ее внесли в состав участников", - сказал он.

Директор Футбольной лиги сообщил, что четвертьфинал Кубка Абхазии по футболу начнется 8 сентября и закончится 16 сентября.

"Команды играют друг с другом на вылет, мы провели жребий, определили, кто с кем играет, и команды из двух матчей определяют сильнейшего. Потом проходят в полуфинал, в котором будут играть четыре команды, каждая пара также проведет по два матча, и определят победителя", - подчеркнул Федоренко.

Финал Кубка Абхазии по футболу планируется провести 8 ноября на сухумском стадионе "Динамо".

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