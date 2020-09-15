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Абхазский борец примет участие в турнире по вольной борьбе в Нью-Йорке

© Foto / wrestdag
Спорт
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Sputnik Абхазия
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В рамках турнира в США пройдет шесть схваток, в которых примут участие как мужчины, так и женщины-борцы.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Абхазский спортсмен Рустам Ампар примет участие в турнире по вольной борьбе "Beat the Streets", который пройдет 17 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице Госкомспорта Абхазии в Instagram.
Рустам Ампар встретится с одним из лидеров сборной команды США Джеком Мюллером.

"Это самый популярный коммерческий турнир на американском континенте. Турнир проводят на центральных оживленных улицах Нью-Йорка, но в этом году это невозможно, он пройдет без зрителей и, скорее всего, в помещении", - отметил Рустам Ампар.

Рустам Ампар - мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Иван Ярыгин.

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