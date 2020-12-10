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Батал Чежия примет участие в рейтинговом бою в Тамбове

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20201210/1031436662/Batal-Chezhiya-primet-uchastie-v-reytingovom-boe-v-Tambove.html

Соперником абхазского боксера станет спортсмен из Воронежа Андрей Ченцов, у которого на счету шесть побед, два поражения и две ничьи.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Боксер из Абхазии Батал Чежия примет участие в бою за мировой рейтинг, который пройдет в Тамбове 26 декабря, сообщил Sputnik сам боксер.

"С сентября 2020 года я прохожу подготовку к бою в Москве, мы планировали провести бой в ноябре, но в связи с эпидемией у нас не получилось, турнир отменился, и мне позвонил менеджер моего соперника, предложил бой, меня условия устроили, и я согласился", - сказал он.

Соперник Чежия - боксер из Воронежа Андрей Ченцов, у которого на счету шесть побед, два поражения и две ничьи. По словам Чежия, соперник хороший, бой должен быть интересным.

В случае победы в этом матче Чежия поднимется в мировом и российском рейтинге боксеров.

Абхазский боксер Батал Чежия занимает в российском рейтинге 12-ю строчку, а в мировом 183-ю. У боксера на профессиональном ринге – 12 боев, из них девять побед, одно поражение и две ничьи. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

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