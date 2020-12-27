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Амина Аншба выиграла международный теннисный турнир

© Sputnik / Марианна Кубрава
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20201227/1031529071/Amina-Anshba-vyigrala-mezhdunarodnyy-tennisnyy-turnir.html

Молодая спортсменка стала победительницей турнира Международной теннисной ассоциации (ITF) в Анталье. Трофей стал уже пятым в карьере теннисистки.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В финале соревнований, который длился два часа, 21-летняя спортсменка обыграла россиянку Юлию Авдееву со счетом 6:2, 7:5.

Амина Аншба занимает 343-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Амина Аншба
© Фото : предоставлено Эммой Кортава
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Председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поздравил теннисистку с победой и пожелал ей дальнейших успехов в карьере.

Соревнования турнира Международной теннисной ассоциации являются промежуточной ступенью между юниорскими и любительскими турнирами с одной стороны и турнирами WTA с другой. ITF, санкционируя и этот и юниорский тур, может дополнительно премировать лучших юниоров специальными приглашениями на крупные соревнования этой серии. Все турниры серии имеют призовой фонд от 15 до 100 тысяч долларов.

Первые соревнования ITF, носящие подготовительный статус к турнирам WTA, созданы в 1984 году.[2] Первые турниры проходили под эгидой USTA, Tennis Europe и Tennis Australia.[3] Первый сезон тура состоял из 43 турниров с общим призовым фондом в 340 000 долларов.

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