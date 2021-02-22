Беслан Гублия оценил итоги жеребьевки чемпионата Европы ConIFA-2021

Соперниками сборной Абхазии по футболу на чемпионате Европы ConIFA-2021 в группе B станут команды Сапми и Секейского края.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турниры, проводимые под эгидой ConIFA, с каждым годом становятся все сильнее и сильнее, сказал в интервью Sputnik главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия.

"Те команды, которые раньше были проходными, сейчас укрепились, они проводят сборы. Некоторые игры мы стараемся смотреть по интернету, и можно однозначно сказать, что сборные очень прибавили. На последнем чемпионате, который проходил в Нагорном Карабахе, мы увидели, что команды очень серьезно добавили", - подчеркнул он.

Говоря об одном из соперников сборной Абхазии на предстоящем турнире – сборной Секейского края, Беслан Гублия заметил, что игроки этой команды показывают футбол хорошего уровня.

"У нас есть время на подготовку, если коронавирус не собьет планы, в любом случае мы будем готовиться, а поездка будет зависеть от положения дел не только в Абхазии, но и везде", - сказал главный тренер национальной сборной.

По словам Беслана Гублия, ставка в сборной Абхазии по футболу на предстоящем турнире будет делаться на молодых, однако в команде останутся и опытные игроки.

"Естественно без опытных игроков не бывает, но акцент в основном будет на молодых. В время чемпионата Европы ConIFA-2021будет проходить и чемпионат России, поэтому на легионеров рассчитывать особо не придется", - подчеркнул Беслан Гублия.

20 февраля состоялась жеребьевка команд участников Чемпионата Европы по футболу ConIFA, который будет проходить во Франции в городе Ницца с 9 по 19 июня.

Соперниками сборной Абхазии в группе B станут команды Сапми и Секейского края. Южная Осетия попала в группу С и будет играть с командами Арцаха и Корнуолла. Всего в турнире примут участие 12 команд: сборная Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха, Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла.

В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.