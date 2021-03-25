Боксер Харитон Агрба рассказал, что ему дала победа в Москве

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Победа в рейтинговом бою в Москве приблизила Харитона Агрба к чемпионским титулам по другим профессиональным версиям бокса, сказал Агрба в беседе с корреспондентом Sputnik.

Он уточнил, что с каждым продвижением в боксерском рейтинге у него появляется все больше шансов побороться за титулы чемпиона мира по таким профессиональным версиям, как Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирный боксерский совет (WBC), Международная боксерская федерация (IBF).

Агрба также добавил, что в Москве он должен был защитить свой титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Continental), но за неделю до боя стало известно о том, что его соперник Эснейкер Корреа из Венесуэлы заболел коронавирусом. Вместо Корреа на ринг вышел его соотечественник Албер Рохас и бой стал рейтинговым.

Сейчас спортсмен обладает чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Continental) и WBA-Fedecaribe.

"Когда боксер завоевывает титул, он примерно раз в год должен его защитить, и мне предстояло это сделать в субботу в Москве, но соперник заболел, и защита моего титула отменилась. Я входил в топ 15 рейтинга WBA Continental, но из-за карантина и простоя моя позиция немного ухудшилась. После победы над Рохасом я должен снова подняться чуть выше в рейтинге", - отметил Агрба.

Судьи остановили бой на третьей минуте второго тайма, так как венесуэлец не сумел оказать сопротивление и продемонстрировать эффективный бокс. По мнению Агрба, соперник планировал своими пассивными действиями заманить его в ловушку и наносить удары в контратаках, но сделать это ему не удалось.

"Возможно, он немного не ожидал такого отпора или же он раньше не боксировал с ребятами, которые быстрее его, мобильнее в плане технических решений, в работе по корпусу. Все же он пытался выправить ситуацию в свою пользу, но, видимо, моя работа ногами выбила его все-таки из колеи, и он уже не знал, что с этим делать. Я это почувствовал и навязал ему свой бокс, что позволило закончить бой досрочно", - поделился Агрба.

При этом он подчеркнул, что он был настроен на долгий бой, так как до начала встречи сложно предугадать, как будут развиваться события. Помимо этого, добавил Агрба, он готовился к поединку с другим соперником – левшой, и после объявления о смене партнера ему пришлось немного подкорректировать тактику, но незначительно.

"Боксер должен уметь биться по-разному, чтоб соперник не знал, что от тебя ожидать. В принципе, смена соперника особо не повлияла, так как я хотел выйти на ринг и хочу боксировать с сильнейшими, доказывать, что я лучший в своем деле. Да, соперником в итоге стал не левша, а правша, но у меня есть свои заготовки на подобные случаи. Просто немного изменил тактические моменты", - поделился спортсмен.

Харитон Агрба родился в Гагре 22 октября 1995 года. В возрасте четырех лет его семья переехала в Россию. Он серебряный призер европейских игр, двукратный призер чемпионатов России 2012 и 2018 года, серебряный призер Кубка мира, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, мастер спорта России международного класса. В 2019 году стал лучшим на чемпионате ГУ МВД России по боксу. На профессиональном ринге он с 2019 года - провел пять победных боев, в двух из которых выиграл нокаутом. Агрба живет в Ростове-на-Дону. Женат, дочери Марии десять месяцев.

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