Парная победа: Амина Аншба выиграла теннисный турнир в Аргентине

В решающем матче Амина Аншба и Панна Удварди в двух сетах обыграли соперниц со счетом 7:5 и 6:2, что позволило им стать обладательницами первого места на турнире.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Абхазская теннисистка Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF W25 в столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает Госкомспорта Абхазии.

В финале Амина Аншба и Панна Удварди обыграли своих соперниц со счетом 7:5, 6:2.

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Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания). Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах. В конце декабря 2020 года абхазская спортсменка стала победительницей турнира Международной теннисной ассоциации (ITF) в Анталье. Трофей стал пятым в карьере теннисистки.

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