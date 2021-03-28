Парная победа: Амина Аншба выиграла теннисный турнир в Аргентине

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Абхазская теннисистка Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF W25 в столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает Госкомспорта Абхазии.
В финале Амина Аншба и Панна Удварди обыграли своих соперниц со счетом 7:5, 6:2.
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Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.
Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания). Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах. В конце декабря 2020 года абхазская спортсменка стала победительницей турнира Международной теннисной ассоциации (ITF) в Анталье. Трофей стал пятым в карьере теннисистки.
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