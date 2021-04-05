Соперник Игоря Адлейба не сможет выйти на ринг из-за травмы руки

Игорь Адлейба должен был встретиться на ринге с соперником из Владикавказа Георгием Челохсаевым на "Вечере профессионального бокса" 17 апреля в Екатеринбурге.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Соперник Игоря Адлейба Георгий Челохсаев сломал руку и не сможет выйти на ринг "Вечера профессионального бокса", который состоится 17 апреля в Екатеринбурге, сообщил менеджер боксера из Абхазии Артур Адлейба.

"Промоутерская компания сообщила, что соперник Игоря сломал руку, и нам пока неизвестно, на кого его заменят. Главный бой "Вечера профессионального бокса" в Екатеринбурге должен состояться в любом случае", - подчеркнул он.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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