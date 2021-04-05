15:07 05 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.61
  • EUR90.00
Поиск

Соперник Игоря Адлейба не сможет выйти на ринг из-за травмы руки

© AFP 2019 / Mike Coppola
Спорт
Получить короткую ссылку
7501
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/0d/1030750865.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210405/1032153518/Sopernik-Igorya-Adleyba-ne-smozhet-vyyti-na-ring-iz-za-travmy-ruki.html

Игорь Адлейба должен был встретиться на ринге с соперником из Владикавказа Георгием Челохсаевым на "Вечере профессионального бокса" 17 апреля в Екатеринбурге.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Соперник Игоря Адлейба Георгий Челохсаев сломал руку и не сможет выйти на ринг "Вечера профессионального бокса", который состоится 17 апреля в Екатеринбурге, сообщил менеджер боксера из Абхазии Артур Адлейба.

"Промоутерская компания сообщила, что соперник Игоря сломал руку, и нам пока неизвестно, на кого его заменят. Главный бой "Вечера профессионального бокса" в Екатеринбурге должен состояться в любом случае", - подчеркнул он.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сумрак, огни и фантастика: спектакль "Соляриc" в РУСДРАМе
Задержание исламиста, готовившего теракт против силовиков
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться