Определен победитель шахматного турнира в Абхазии

В турнире "Мемориал Чанба 2021" участвовали 39 шахматистов из всех регионов Абхазии и представители юга России.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. В Сухуме завершился шахматный турнир "Мемориал Чанба Ю.С. 2021" приуроченный к 76-й годовщине Дня Победы.

По итогам шахматных соревнований победителем турнира стал Сергей Миносян.

Лучшие результаты среди школьников показали Тристан Кварацхелия, Нестор Багателия, Даниел Полей.

Лучшие среди девочек - Сарида Лаквитава, Дарья Касьян.

Среди ветеранов - Борис Накопия, Константин Тужба, Леонид Пак.

Победителям и призерам были вручены денежные призы, кубки, медали, грамоты, а также книги - произведения классиков русской художественной литературы от Россотрудничества. Специальными призами были награждены ветеран шахмат Абхазии Энвер Хазириши и Герой Абхазии Алхазур Сулейманов.

На торжественном открытии участников поздравили и пожелали побед советник Президента Абхазии Рисмаг Аджинждал, начальник управления образования города Сухум Астанда Таркил, представитель Госкомспорта Жанна Зантария, старший референт Россотрудничества Борис Накопия, начальник департамента спорта Администрации Сухум Эля Хагба.

Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба поблагодарил гостей турнира за активное развитие детских шахмат в Абхазии.

Следующие соревнования в рамках фестиваля "Абхазия приглашает" "Сухум-Опен 2021" состоятся с 1 по 10 июля 2021 года. Федерация шахмат ждет гостей из всех стран СНГ.

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