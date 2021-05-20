Бой за титул: Батал Чежия поборется за звание чемпиона России

Боксерская промоутерская компания Gazfight, организованная рэпером Бастой, 21 мая в Москве проведет первый боксерский турнир.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Боксер из Абхазии Батал Чежия поборется с российским боксером Олегом Мисюрой за титул чемпиона России во второй средней весовой категории в вечере боя промоушен-компании Gazfight. Об этом сообщил представитель спортсмена Инал Лагвилава.

"У меня будет 8-раундный бой. На днях было решено, что бой будет за титул чемпиона России. Подготовка к поединку проходила в Москве. Я готов к бою и рассчитываю на победу", - сообщил Чежия.

По сообщению представителя боксера, участвовать в турнире предложил Баста и его новый промоушен.

"Целью этой промоушен-компании является продвижение боксеров в мировом боксе. Если попасть в эту промоушен-компанию, то впереди ждут большие перспективы", - сказал Лагвилава.

Трансляция поединка состоится в 18:00 по Абхазскому телевидению.

Абхазский боксер Батал Чежия занимает в российском рейтинге 116-ю строчку. Его соперник в этом же рейтинге находится на 140-ой строчке.

На профессиональном ринге Чежия провел 12 боев - девять побед, две ничьи и одно поражение. Является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс".

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