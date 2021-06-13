Каратисты из Абхазии завоевали 13 медалей в первенстве Крыма

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Абхазские спортсмены заняли 13 призовых мест на открытом первенстве Республики Крым, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.
Сборную команду Абхазии представляли 22 спортсмена из Сухума, Гулрыпшского и Очамчырского районов.
Всего в первенстве по карате принимали участие 300 спортсменов из Абхазии, Крыма, Дагестана, Чеченской Республики, Астраханской и Ростовской областей и Краснодарского края.
По итогам первенства на счету сборной команды Абхазии четыре первых, пять вторых и четыре третьих призовых мест.
Спортсмены из Гулрыпшского района заняли первые места. Это Роберт и Руслан Карапетян, Виолетта Кондакчян и Давид Аджинджал.
Вторые места разделили Алан Якуб-оглы из Очамчыры, Лера Джалагония и Аляс Герия из Гулрыпшского района, Леон Возба и Нестор Гадлия из Сухум.
Третьими стали Самед Бабаев из Сухум, Дарина Соя, Александра Павлова и Анаида Мелконян из Гулрыпшского района.
Тренируют спортсменов заслуженный тренер Абхазии, президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава, мастер спорта Абхазии Зураб Мурадян и мастер спорта Абхазии, заслуженный тренер Абхазии Тимур Читанава.
Спортсмены были командированы на соревнования при поддержке Государственного комитета по молодежи и спорту Абхазии, Администрации Гулрыпшского района и отделу по молодежи и спорта Очамчырского района.
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