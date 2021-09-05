Амина Аншба и Анастасия Гасанова выиграли турнир в Швейцарии

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Спортсменка из Абхазии Амина Аншба в паре с Анастасией Гасановой выиграли турнир ITF W60 "ТССВ Open" в швейцарском городе Коллонж-Бельрив. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amina Anshba (@amina_anshba_)

Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания). Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах.

В апреле 2021 года Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF W25 в аргентинской Кордобе. В финальном матче спортсменки обыграли Барбару Гатику из Чили и Ребеку Перейру из Бразилии со счетом 6:3, 6:3. Всего, в этом году Амина Аншба выиграла три турнира ITF в парном разряде.