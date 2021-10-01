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Боксер из Абхазии выступит в турнире профессионального бокса в Уфе

© Foto / предоставил Алик Карди-оглы
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20211001/1033326454/Bokser-iz-Abkhazii-vystupit-v-turnire-professionalnogo-boksa-v-Ufe.html

Турнир профессионального бокса, организованный "Динамо боксинг промоушен", состоится в Уфе 11 октября.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский боксер Энвер Бзагуа примет участие в рейтинговом турнире профессионального бокса, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы

25-летний боксер выступит в весовой категории 79 килограммов. Для Энвера это станет вторым рейтинговым боем, первый состоялся в июне 2021 года в Москве, спортсмен одержал победу техническим нокаутом.

"Мы готовимся в Абхазии, тренируемся два раза в день. Тренировки уже на стадии завершения. Энвер чувствует себя хорошо, к бою готов, настрой отличный. Соперник у нас, скорее всего, будет из Камеруна", – сказал Карди-оглы.

© Foto / предоставил Алик Карди-оглы
Энвер Бзагуа

По его словам, бой позволит Бзагуа подняться в рейтинговой таблице на несколько позиций. В вечере профессионального бокса выступят именитые спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы.

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