Боксер из Абхазии выступит в турнире профессионального бокса в Уфе

СУХУМ, 1 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский боксер Энвер Бзагуа примет участие в рейтинговом турнире профессионального бокса, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы

25-летний боксер выступит в весовой категории 79 килограммов. Для Энвера это станет вторым рейтинговым боем, первый состоялся в июне 2021 года в Москве, спортсмен одержал победу техническим нокаутом.

"Мы готовимся в Абхазии, тренируемся два раза в день. Тренировки уже на стадии завершения. Энвер чувствует себя хорошо, к бою готов, настрой отличный. Соперник у нас, скорее всего, будет из Камеруна", – сказал Карди-оглы.

© Foto / предоставил Алик Карди-оглы Энвер Бзагуа

По его словам, бой позволит Бзагуа подняться в рейтинговой таблице на несколько позиций. В вечере профессионального бокса выступят именитые спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы.

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