Новости по теме амнистия

Глава комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект президентской амнистии комитет планирует рассмотреть 20 апреля. Вынесение законопректа на голосование в Думе заполанировано на 21 апреля.