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Новости по теме амнистия

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  • Последнее пленарное заседание Госдумы РФ в 2014 году
    12:00 10.04.2015
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    Госдума планирует рассмотреть проект амнистии к 70-летию Победы

    Глава комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект президентской амнистии комитет планирует рассмотреть 20 апреля. Вынесение законопректа на голосование в Думе заполанировано на 21 апреля.

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