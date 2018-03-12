Новости по теме апостолы

Панорама Новоафонского Симоно-Кананитского монастыря в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Собор Двенадцати Апостолов посвящен 12 ученикам Христа. Двое из них, Апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный, проповедовали в Абхазии в первом веке нашей эры.
Божественная литургия по случаю дня памяти Святых Апостолов Петра и Павла прошла в Сухумском Кафедральном соборе.
23 мая в Абхазии проходит День святого аАпостола Симона Кананита, память о котором свято чтут православные христиане республики.
23 мая православные христиане Абхазии чтут память святого апостола Симона Кананита.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.