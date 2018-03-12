Новости по теме аресты

Обвинение не просило для Савченко максимально строгого наказания, что составляет для женщин в России 25 лет, но она также была приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей.
Возле дома, где расположено посольство Эквадора в Лондоне, собрались журналисты, ожидающие появления Джулиана Ассанжа. Британия подтвердила свое намерение арестовать Ассанжа, если он покинет посольство и экстрадировать его.
Следствие считает, что главный аудитор государственных контрактов Минобороны Дмитрий Недобор входил в группу коррупционеров, требовавших откаты с исполнителей госконтрактов.
Дипмиссия сама ведет работу по проверке информации, ранее появившейся в СМИ о якобы задержании трех россиян и трех украинцев по подозрению в участии в диверсионной деятельности.
Арестованные чиновники ФИФА подозреваются в получении взяток в миллионы долларов за продажу маркетинговых прав футбольных турниров в Южной Америке и отборочных матчей чемпионата мира, сообщили власти Швейцарии.
Сообщается, что Блаттеру и Вальке не будут предъявлены обвинения, они не будут арестованы в четверг в Цюрихе во время исполкома ФИФА, несмотря на новую волну арестов в ФИФА.
Главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар и глава бюро газеты в Анкаре Эрдем Гюль были арестованы по обвинению в шпионаже. Они проводили журналистское расследование о тайных поставках оружия сирийским джихадистам со стороны спецслужб Турции.
Официальный представитель армии Израиля Питер Лернер заявил, что лидеры ХАМАС не могут рассчитывать на возможность пропагандировать насилие и террор из комфорта своих гостиных и с кафедр своих мечетей.
Премьер-министр Ливии уверил Рамзана Кадырова в том, что в ближайшие дни экипаж танкера вернется на родину. Высокопоставленный ливийский чиновник сообщил об этом во время своего дружественного визита в Чечню, по приглашению главы республики.
До настоящего момента экипаж не допрашивали, заявил представитель Генерального штаба ВМФ Ливии полковник Айюб Касем. Российское судно "Механик Чеботарев" задержала служба береговой охраны в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефти.
Непризнанные ливийские власти задержали танкер "Механик Чеботарев" незаконно. Заявления о контрабанде нефти не соответствуют действительности, заявила компания-арендатор танкера ООО "Ойл марин групп".
Задержанный двадцатилетний житель Флориды передал третьему лицу инструкции по изготовлению взрывного устройства. Самодельную бомбу планировалось заложить рядом с мемориалом в городе Канзас-Сити.
Пограничное управление ФСБ России сообщает, что задержанные за незаконное пересечение российской границы украинские десантники размещены в комфортных условиях, им обеспечено питание, кондиционер, спальные места, чистое постельное белье.
Политолог Сергей Маркедонов прокомментировал Sputnik действия молдавских властей в отношении официальных делегаций Абхазии и Южной Осетии, которые были сняты с рейса в кишиневском аэропорту.
МИД ПМР расценивает предпринятые молдавской стороной шаги как грубую, неприкрытую, провокационную и необдуманную выходку, которая демонстрирует безответственность, неразумность и закомплексованность позиции Республики Молдова в переговорах.
Лидеру левоцентристской партии "Наш дом - Молдова" Григорию Петренко, а также его соратникам Павлу Григорчуку и Михаилу Амербергу вменяется в вину организация беспорядков на центральной площади Кишинева.
Власти США считают, что доходы шведской TeliaSonera, российской МТС и Vimpelcom, которой принадлежит российский оператор "Билайн", вовлечены в международную схему взяточничества с участием дочери президента Узбекистана.
По версии следствия, обвиняемый выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся навстречу рейсовым автобусом, в результате чего погибли 15 человек.
Покушение на жизнь заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Абхазия Бадры Джикирба произошло 11 июня.
Здания МИА "Россия сегодня" во Франции и Бельгии арестованы не были - этих зданий у агентства в собственности нет, они арендуются у Госзагрансобственности. Журналисты работают в обычном режиме.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.