Новости по теме ассоциации

Ассоциация предпринимателей республики Абхазия организовала первый съезд предпринимателей в на котором была принята итоговая резолюции ассоциации по закону об НДС.
Ассоциация предпринимателей республики организовала первый съезд предпринимателей в среду 17 января, на котором была принята итоговая резолюции ассоциации по закону об НДС.
Представители ConIFA прибыли в Абхазию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2016 года.
7 октября 1992 года в селе Лыхны прошел первый Конгресс абхазо-абазинского народа. На нем было объявлено о создании Всемирной Ассоциации народа абаза. В 23-ю годовщину создания организации ее генеральный секретарь Геннадий Аламиа рассказал Sputnik о перспективах сближения абхазов и абазин, репатриации и роли Ассоциации в истории абхазского народа.
Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что попытки России найти сбалансированные трехсторонние решения по проблемам экономической части ассоциации Украины и Евросоюза не находят понимания.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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