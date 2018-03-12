Новости по теме борьба с терроризмом

Сирийский президент отметил, что в Дамаске рассматривают возможность дислокации на своей территории только для российских баз.
Глава командования США на Ближнем Востоке генерал Ллойд Остин заявил, что подготовках бойцов оппозиции в Сирии будет проводиться в меньших масштабах.
В опросе приняли участие: в Великобритании 1047 респондентов, в США – 1004, в Германии – 1002, во Франции – 1499.
В целом режим прекращения огня в Сирии соблюдается, однако какие-либо выводы делать явно рано, заявил Франц Клинцевич.
На промежуточном рубеже российские ВКС сделали невозможным свержение Асада, а российская дипломатия – вторжение Эрдогана в Сирию, по крайней мере в краткосрочной перспективе, замечает член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов.
Угроза терактов исходит не только от групп боевиков, но и от террористрв-одиночек, подчеркнул директор Европола. По его словам, Европа впервые за десять лет находится в такой опасности.
Паспорта изготавливались для террористов, нелегально выезжающих в Сирию, а также для боевиков, направляемых главарями ИГ в Россию для совершения терактов, сообщает ФСБ.
В случае достижения политической трансформации в Сирийской Арабской Республике, Вашингтон сможет более эффективно координироваться с Москвой в вопросах борьбы с ИГ, заявил американский лидер.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews ответил на ряд вопросов о международной политике страны, в том числе о проблемах урегулирования ситуации в Сирии, украинском кризисе и статусе Крыма.
Говорить о возможностях взаимодействия с турецкой стороной в деле борьбы с терроризмом в нынешних условиях невозможно, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
На минувшей неделе сирийская армия отрезала основные пути снабжения террористов на севере провинции. При поддержке ополчения, ВКС РФ и сирийских ВВС удалось прорвать четырехлетнюю блокаду городов Нубель и аз-Захра.
Учетные записи более 125 тысяч пользователей социальной сети Twitter заблокировали в рамках масштабной кампании по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении представителей компании.
Безрассудная деятельность стран НАТО погрузила ближневосточный регион в хаос, а не действия ВКС РФ, считает представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В результате минометного обстрела террористами ИГ воинского гарнизона, где дислоцируется одно из соединений сирийской армии, военный советник получил смертельное ранение, сообщает Министерство обороны.
Бомбардировки российской авиации в Сирии направлены не против террористической группировки ИГ, а оппозиции и гражданских лиц, и повлияли на ход переговоров в Женеве, заявил ранее представитель Госдепартамента США Джон Кирби.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в межсирийских переговорах в Женеве наступила временная пауза, новый раунд запланирован на 25 февраля. Переговорах в Мюнхине запланированы на 11 февраля.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал перекрытие контрабанды через турецко-сирийскую границу одним из главных условий для прекращения огня в Сирии.
По местам скопления боевиков с воздуха наносят удары самолеты ВКС России и ВВС Сирии. Террористы, по словам сирийских военных, целыми отрядами покидают населенные пункты, где идет наступление.
Заявления о том, что РФ и Иран мешают урегулированию сирийского конфликта и своими действиями в Сирии усиливают позиции ИГ, Москва расценивает "как опасные вбросы дезинформации", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
В заявлении СБ также заявил об угрозе международному миру и безопасности, которую представляет терроризм и призвали стороны к конструктивному разговору.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.