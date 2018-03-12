Новости по теме дефолт

Если бы правительство и Национальный банк ничего не делали, пассивно наблюдали за ситуацией, и не вмешивались в никакие происходящие процессы, в конечном итоге Казахстан ожидал бы дефолт, заявил премьер-министр Карим Масимов.
Нарисовать оптимистичные перспективы в отношении Греции вряд ли кто сможет сегодня, вне зависимости останется она в еврозоне или нет, сказал Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия, комментируя итоги референдума в Греции.
Лидеры двух стран в среду провели переговоры по теме сохранения Греции в еврозоне. Кроме того, Обама и Ренци коснулись вопроса координации усилий в борьбе с терроризмом.
Правительство Греции объявило о закрытии банков до 5 июля, а суточное снятие наличных ограничено до 60 евро. Смотрите на видео, как жители Афин стояли в очередях за деньгами перед банкоматами.
Председатель греческой общины Абхазии Александр Константиниди прокомментировал ситуацию в Греции. Ранее правительство Греции объявило о приостановлении работы банков страны до 6 июля.
Канцлер Германии понимает, что в случае греческого дефолта ей придется не только бороться с катастрофическими последствиями произошедшего, но и объяснить мировому сообществу, почему греческий кризис не был разрешен приемлемым способом, пишет Рейтер.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.