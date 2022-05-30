https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/russkaya-khitrost-ili-pochemu-defolt-v-rossii-snova-otkladyvaetsya-1039314346.html

Русская хитрость, или почему дефолт в России снова откладывается

Русская хитрость, или почему дефолт в России снова откладывается

На минувшей неделе Минфин США отказался продлевать лицензию, позволявшую России обслуживать свой внешний долг. Это решение вновь оживило разговоры о скором... 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T13:40+0300

2022-05-30T13:40+0300

2022-05-30T13:40+0300

в мире

аналитика

экономика

дефолт

санкции

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1e/1039315142_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_639eb11860502973a584339ae9f6aaf1.jpg

Какие цели преследуют США, какими могут быть последствия дефолта и какие хитрые ходы припасла Россия, чтобы его избежать – в материале Sputnik.Вадим Павлов, SputnikЛицензия продлена не будетНа минувшей неделе Минфин США принял решение не продлевать лицензию OFAC, позволявшую западным инвесторам получать платежи по российским облигациям, а России – обслуживать свой внешний долг.Соответствующее решение вступило в силу 25 мая.Без этой лицензии российский Минфин лишается возможности довести деньги до любых держателей международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США. Также американские инвесторы не смогут получить средства по облигациям России, если они номинированы в евро.Сложившаяся ситуация вновь подводит к тому, что Россия оказывается на пороге дефолта. Пугают этим страшным словом россиян почти с начала спецоперации на территории Украины – уже порядка трех месяцев.Однако если дефолт и наступит, то это будет дефолт не в его классическом понимании, а дефолт "технический" – когда страна имеет средства для обслуживания своего долга, однако не имеет возможности эти самые средства перевести инвесторам.Если приводить совсем житейский и упрощенный пример, то представьте, что Вы должны своему знакомому тысячу долларов, Вы этот долг можете отдать без каких-либо проблем, поскольку на Вашем счете во множество раз больше средств, и хотите это сделать, но Ваш знакомый просто отказывается брать Ваши деньги и называет Вас неплатежеспособным и ненадежным. Станете ли Вы жить хуже от этого?То есть никакого значимого эффекта на российскую экономику потенциальное наступление такого искусственного дефолта не окажет. Почему – мы подробно рассказывали тут.Россия ненадежна и неплатежеспособна?Реальным последствием наступления технического дефолта станет еще большее падение кредитных рейтингов страны (сейчас они находятся на "преддефолтном уровне"). По логике вещей, их снижение должно заставить инвесторов сомневаться в надежности РФ, как заемщика средств.Что, однако, следует понимать: Россия сегодня – после введения множества санкций и так отрезана от иностранных инвестиций, привлечь капитал за рубежом не представляется возможным. Каким бы надежным заемщиком международные рейтинговые агентства РФ не называли.При этом снижение рейтингов – это, на самом деле, символическая история.Россия, даже не смотря на сильнейшее санкционное давление, продолжает сохранять имидж надежного заемщика. Страна вплоть до прекращения действия лицензии исправно выплачивала по купонам всем держателям своих облигаций (из недружественных стран тоже).Выплачивала, причем, в валюте – сначала из замороженных средств, потом (после очередной "потрясающей" идеи американских властей – запретить оплату из замороженных резервов) из той валюты, что находится внутри РФ.И даже сейчас, когда США отменили лицензию и, по сути, запретили держателям российских облигаций получать выплаты в долларах (подставляя тем самым своих же американских инвесторов), Москва от своих обязательств не отказывается.Согласно заявлению российского Минфина, РФ продолжит оставаться ответственным заемщиком и будет исполнять свои обязательства, осуществляя выплаты инвесторам в рублях с возможностью их последующей конвертации в другие валюты по текущему курсу.По словам министра финансов России Антона Силуанова, РФ планирует заплатить иностранцам по долгам в рублях по "газовой схеме".По его словам, с помощью данного механизма можно будет проводить платежи, минуя всю западную расчетную инфраструктуру, поскольку платежи будут производиться через Национальный расчетный депозитарий. Полученной валютой инвесторы смогут пользоваться без ограничений (например, заграницу можно будет перевести больше разрешенных сейчас $50 тысяч в месяц).При этом, как сообщает РБК, у России припрятан еще один туз в рукаве. В документации всех российских выпусков облигаций есть условие Currency Indemnity ("Возмещение в другой валюте"). Теоретически, это условие позволяет РФ выполнять свои обязательства по внешнему долгу и после отказа Минфина США продлевать лицензию, по которой держатели российских облигаций получали выплаты в долларах.То есть Россия может заплатить инвестору в отличной от доллара валюте и платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере. А как ранее заявлял российский Минфин (см. выше), выплата в рублях с последующей конвертацией по текущему курсу предусмотрена (в том числе и для инвесторов из недружественных стран).Не лишним также будет упомянуть, что в облигациях, выпущенных с 2018 года, есть условие о "выплате в альтернативных валютах", позволяющее России платить рублями, если какие-либо внешние ограничения препятствуют проведению платежа в иностранной валюте.Так что инвесторы однозначно смогут получить положенные им средства, а Россия может заплатить и всем видом показывает, что намерена это сделать.Поэтому называть Россию неплатежеспособной, утверждать, что страна является ненадежным заемщиком – как минимум странно. Скорее даже глупо.Другой стороной медали в этой истории является тот факт, что надежность доллара, как международной валюты, и надежность США, как держателя финансовых резервов других стран, могут заметно пошатнуться.Вполне вероятно, что теперь практически любая страна в мире несколько раз подумает, стоит ли ей хранить свои резервы в государстве, которое может нарушить принцип экономической свободы и одним росчерком пера украсть ее деньги. Положили бы Вы деньги в банк, который вопреки всем законам и обязательствам перед этим украл сбережения Вашего знакомого? Думаю, вряд ли.Подводя итог: если в 1998 году во времена дефолта в России стране не хватало денег на погашение своих долгов, то сейчас деньги есть и готовность платить по долгам тоже присутствует. Ненадежность РФ как заемщика, неплатежеспособность России и прочие тезисы – не более, чем банальная подтасовка фактов.Какую цель преследуют США?Сначала США дали возможность России рассчитываться по своим долгам из замороженных резервов. После на это был введен запрет, но Россия могла платить держателям своих облигаций той валютой, что есть внутри страны. Сейчас Штаты решили перекрыть и эту возможность, чтобы прогнозируемое уже более трех месяцев наступление дефолта в России наконец произошло.Учитывая, что никакого существенно влияния на экономику России он (даже в случае своего наступления) не окажет, вполне логично было бы задаться вопросом: для чего США все это делают?И вопрос этот правда более чем логичен, ведь единственными, кто понесут достаточно серьезные потери от этого решения - это американские инвесторы. То есть, решение США бьет по своим же людям.Сначала план США (о чем заявляла бывшая на тот момент официальным представителем Белого дома Дженнифер Псаки) заключался в том, чтобы заставить Россию платить по долгам из поступающей валютной выручки (например, отдавать держателям облигаций валюту, приходящую в РФ от продажи газа или нефти). Так Штаты намеривались ослабить РФ экономически, но ничего не получилось.Сейчас же на рынке существует предположение, что цель всех этих действий США – объявить России кросс-дефолт (когда платеж просрочен и все кредиторы вправе потребовать осуществить выплаты по всем облигациям сразу вне зависимости от срока их действия).А если Россия не сможет осуществить выплаты, то для передачи причитающихся инвесторам средств США смогут превратить "замороженные" российские резервы (более $300 млрд) в "конфискованные". Также могут поступить и с зарубежными активами РФ.К слову, сегодня и завтра в Брюсселе лидеры стран Евросоюза в ходе саммита планируют рассмотреть вопрос о конфискации российских активов в юрисдикции ЕС.То есть, план может быть примерно таким: помешать России обслуживать свой долг, "выставить счет" по неоплаченным долгам, после чего присвоить себе то, что они "заморозили", и то, что просто принадлежит России на их земле.Однако, если цель – присвоить себе замороженные российские резервы и раздать их своим инвесторам, то игра не стоит свеч. Ведь Россия изначально предлагала такой вариант осуществления выплат по своим облигациям: вы заморозили наши средства, так выплачивайте из них в валюте инвесторам. Но эту историю США благополучно "завернули".Если цель украсть российские активы, то и тут ситуация двоякая: активов Запада, по словам экспертов, в России как минимум не меньше. И при описанном выше сценарии развития событий вполне может произойти ответная реакция со стороны РФ, которая просто конфискует активы Запада.По словам доктора экономических наук Алексея Зубца, это порядка $500-600 млрд, которые представлены не только всевозможными заводами и предприятиями, но и вкладами западных инвесторов в ценные бумаги российских компаний."В целом такой шаг со стороны Запада можно было бы расценить как акт объявления войны и разрыв дипломатических отношений, но я не думаю, что Штаты и страны Запада готовы ввязываться в такой конфликт. Все понимают, что им придется мириться с Россией, а по мере продвижения спецоперации это понимание у них становится все более явным", – подытожил эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/defolt-v-rossii-cherez-nedelyu-chto-zhdet-stranu-i-kakie-mogut-byt-posledstviya-1038873778.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/obratnyy-effekt-rubl-rezko-rastet-vopreki-sanktsiyam-i-ugroze-defolta-1038527743.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/panarin-ugroza-defolta-dlya-rossii-neytralizovana-1038962714.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/politolog-ob-ugrozakh-zapada-rossii-defoltom---plevat-eto-u-zapada-vse-plokho-1038592310.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210417/Bayden-v-udare-SShA-zamakhnulis-na-rossiyskiy-gosdolg-1032235554.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/aktivy-pod-zamkom-smozhet-li-rossiya-vernut-svoi-rezervy-1038782155.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, аналитика, экономика, дефолт, санкции, россия, сша