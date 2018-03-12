Новости по теме диаспоры

В настоящее время все внимание приковано к расследованию причин случившегося, в диаспоре ожидают от турецкого правительства шагов, направленных на минимизацию напряженности с Россией, и начала прямых консультаций, отметил Инар Гицба.
Пятый всемирный конгресс соотечественников, посвященный укреплению связей русского мира, пройдет 5-6 ноября в Москве.
Курсы по изучению абхазского языка в Культурном центре города Амман в Иордании набирают все большую популярность среди соотечественников, отметил Харазия
В рамках рабочего визита руководителя Sputnik Абхазия Инала Лазба в Турецкую Республику состоялась встреча с Полномочным представителем Абхазии в Турции Инаром Гицба.
Новую версию сайта запустила Московская абхазская диаспора во вторник 1 сентября.
Социальный опрос среди абхазской диаспоры был проведен в ряде стран мира. Было опрошено около двух с половиной тысяч людей.
Глава Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия Вадим Харазия рассказал СМИ о проблемах и перспективах Госкомитета.
Хандан Папба больше года назад переехала из Турции на свою историческую родину – в Абхазию. О том, как она решилась на такой ответственный поступок и какую нашла здесь профессию, Хандан рассказала в интервью Sputnik.
Историк-кавказовед, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований (АбИГИ) имени Дмитрия Гулиа Руслан Гожба рассказал о махаджирстве корреспонденту Sputnik.
Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Ченгиз Коч Ашуба в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о жизни и работе абхазской диаспоры в Турции.
Государственный комитет по репатриации Республики Абхазия и Федерация абхазских культурных центров в Турции подписали договор о сотрудничестве 15 мая 2015 года.
Рабочий визит полномочного представителя президента Республики Абхазия по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Беслана Бутба в Турецкую Республику завершился 15 мая 2015 года.
В Абхазском культурном центре в Турции, в городе Дюздже, прошел вечер памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.
Представители абхазской диаспоры в Турции прибыли в республику для участия в праздновании 70-летия со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с абхазской общественностью и студентами, проживающими в Москве.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подчеркнул, что на сегодняшний день в стране из потенциальной налогооблагаемой базы лишь 25-30% платят налоги, остальные структуры находятся в тени.
Абхазия готова сотрудничать со странами, признавшими республику как независимое государство, заявил президент Хаджимба на встрече с абхазской диаспорой в Москве.
По сообщению пресс-секретаря президента Абхазии, в рамках рабочего визита Рауля Хаджимба встреча с Владимиром Путиным не планируется.
По сообщению пресс-службы МАД, в этом году встреча Московской абхазской диаспоры собрала более 450 абхазов, проживающих в Москве.
Всего на праздновании "абхазской" масленицы было испечено более четырех тысяч блинов на основе кукурузной муки с припеком из фейхоа и мандаринов, а также с сыром сулугун. Для любителей традиционных угощений ресторанная команда приготовила еще около трех тысяч классических блинов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.