Новости по теме дизайнеры

Пока в Париже проходит неделя моды прет-а-порте, а женщины во многих странах отмечают самый красивый и весенний праздник, Sputnik решил обратиться к теме моды. Как различные дизайнеры используют традиционные элементы в современной одежде, насколько такие наряды пользуются спросом в Абхазии, узнавал корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.
Sputnik Абхазия представляет участника новогоднего Арт-Маркета 2015, молодого дизайнера Катерину Луценко.
Корреспондент Sputnik побеседовал с участницей новогоднего Арт-Маркета 2015, дизайнером Катериной Луценко.
На заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме прошла выставка молодых художников и дизайнеров.
Заброшенная железнодорожная станция "Гума" стала временным выставочным залом для 60 работ 20 молодых художников и дизайнеров.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.