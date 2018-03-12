Новости по теме дизайнеры

Пока в Париже проходит неделя моды прет-а-порте, а женщины во многих странах отмечают самый красивый и весенний праздник, Sputnik решил обратиться к теме моды. Как различные дизайнеры используют традиционные элементы в современной одежде, насколько такие наряды пользуются спросом в Абхазии, узнавал корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.