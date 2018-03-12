Новости по теме документы

Кабинет Министров Абхазии единогласно утвердил порядок оформления и подачи заявок на создание особой экономической зоны и перечень документов, прилагаемых к заявке на создание особой экономической зоны, в пятницу 6 мая.
Совместное заявление США и РФ по Сирии, должно наступить с 27 февраля, однако оно не будет распространяться на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру".
Президент России дал поручение профильным ведомствам ускорить подготовку документов по упрощенному приобретению российского гражданства гражданами Абхазии, сообщил Рауль Хаджимба.
Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.
По приглашению Министерства экономики Абхазии, специалисты из России провели обследование состояния здания Совмина на предмет возможности его реконструкции в пятницу 5 февраля.
Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Турция по-прежнему не предоставила РФ информацию о якобы имевшем место нарушении турецкого воздушного пространства российским Су-34.
Начальник юридического управления экономико-правого департамента Национального банка Абхазии Роланд Лебедь рассказал Sputnik о принятии валютного регулирования и контроля.
По мнению составителя, сборник "Конституции Абхазии. XX век" может быть полезен как студентам и преподавателям соответствующих дисциплин, так и политическим и государственным деятелям, а также всем интересующимся вопросами государственно-правового строительства в Абхазии.
Для продолжения работы над проектом резолюции по борьбе с терроризмом, предложенным Россией, необходимо будет преодолеть разногласия относительно нынешней роли президента Сирии Башара Асада, заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.
Электронную переписку главы ЦРУ Джона Бреннана начал публиковать WikiLeaks.
7 октября завершился 33 раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
О времени перед началом Отечественной войны народа Абхазии и роли Владислава Ардзинба в достижении победы рассуждает депутат Парламента Абхазии первого созыва, завотделом социально-экономического и культурного развития Верховного Совета Абхазии (1991-1994), завотделом экономики и права Администрации Президента РА (1995- 2005) Эмма Авидзба.
По словам министра безопасности и юстиции Нидерландов Арда ван дер Стера, сохранение режима секретности в расследовании резонансной авиакатастрофы превалирует над гражданскими правами.
Как рассказал журналистам начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков, в соответствии с российским законодательством через 30 лет после ЧП может быть организована комиссия, которая определит возможность снятия грифа секретно.
О механизме поддержки субъектов малого предпринимательства путем предоставления им кредитных средств на льготных условиях рассказали специалисты "Амра-банка".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.