Новости по теме эксперты

Лишение портала Sputnik домена .lv наделало много шума в латвийском медиапространстве. Среди экспертов и редакторов доминирует мнение, что бороться с информацией в век интернета такими методами бесполезно.
Американские специалисты будут иметь полный доступ к месту катастрофы наравне с другими международными специалистами, сообщил министр иностранных дел Египта.
Представители общественных и международных организаций Абхазии, России и Турции обсудят на круглом столе перспективы Абхазии в контексте российско-турецких отношений.
Анализ развития республики подготовили эксперты рабочей группы по реализации проекта стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Результаты второго этапа работы над стратегией были представлены руководству страны в понедельник в Сухуме.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.