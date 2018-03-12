Новости по теме фотографы

Конкурс – единственная в России площадка, на которой международное фотосообщество открывает новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии в России и мире.
Более 1 000 000 визуальных материалов со всего мира уже доступны на сайте Sputnik Images.
Открывшаяся выставка "Женщина и война" будет открыта в течение одного месяца.
Открывшаяся выставка "Женщина и война" будет работать в течение одного месяца.
Sputnik Абхазия сделал подборку знаковых мест Сухума, которые рекомендует обязательно запечатлеть на фотокамеру.
Фотовыставка "Два взгляда… Две страны" открылась в Сухуме в пятницу 4 сентября.
Выставка, посвященная 25-летию образования Приднестровской Молдавской Республики, прошла в Кабинете Министров Республики Абхазия в среду 2 сентября.
Выставка художника Адгура Пилия и фотохудожников Саиды Агрба и Наиры Пилия прошла перед Государственным драматическим театром Абхазии.
6 августа исполнится год со дня гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина на юго-востоке Украины. В этот день выйдет в свет фотоальбом Стенина "Зона конфликта", в котором коллеги и друзья собрали его лучшие работы из горячих точек.
Более 2500 работ международных и российских молодых фотографов из 45 стран мира составляют творческий актив Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в августе 2014 года на востоке Украины, выполняя редакционное задание. Память о нем как о профессионале и мастере фотографии будет сохранена в формате конкурса, получившего его имя.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.