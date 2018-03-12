Новости по теме фундук

В Абхазию с территории Грузии этим летом попал опасный вредитель ореховых насаждений – фундучный усач.
Введение экспортной пошлины на фундук в размере 35 рублей на очищенный орех и 25 – на неочищенный обсудили на круглом столе, организованном представителями оппозиционных объединений в Сухуме в среду.
Рауль Хаджимба провел рабочее совещание, посвященное администрированию экспортной пошлины на орехи, в среду 23 сентября.
Необходимо заранее принять меры, чтобы в следующем году ситуация с фундучным усачом не развилась по сценарию бедствия, вызванного самшитовой огневкой, сообщил Аркадий Джинджия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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