Новости по теме инциденты

Двое нападавших открыли огонь по пешеходам на автобусной остановке рядом с Кирьят-Арба и были застрелены, солдат получил ранение и госпитализирован.
Сотрудник МЧС стал свидетелем того, как на двух детей с крыши упала ледяная глыба, после чего немедленно бросился помогать родителям выкапывать детей из снежного завала. По его словам, один ребенок получил травму виска, дети госпитализированы.
Турецкому военному дипломату сделано жесткое представление о возможных пагубных последствиях безрассудных действий официальной Анкары в отношении российского воинского контингента, выполняющего задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
Турецкие СМИ утверждают, что речь идет о БДК "Цезарь Куников", который, предположительно, был сфотографирован в Босфоре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал данный инцидент провокацией.
"Международный фонд Апсны" сделал заявление в связи со сбитым турецкими ВВС российским самолетом.
Российское внешнеполитическое ведомство высказало глубокую озабоченность и попросило объяснений в связи с инцидентом в воздушном пространстве Франции, когда самолет ВВС страны опасно сблизился с лайнером с российской парламентской делегацией на борту.
Из-за инцидента дипмиссия США временно приостанавливала свою деятельность.
Заместитель губернатора Дмитрий Сватковский сообщил, что власти Нижегородской области рассчитывают, что реакция общества на этот случай станет хорошим уроком.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.