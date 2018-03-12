Новости по теме катастрофы

"Египет-2030", фактически впервые признал, что теракт стал причиной катастрофы российского самолета, сообщил Абдель Фаттах ас-Сиси.
То, что произошло 31 октября 2015 года над Синаем с самолетом А321, на борту которого находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, было терактом, считает глава ФСБ РФ Александр Бортников
На совете постпредов НАТО Турция не представила четких доказательств нарушения границы Су-24 ВКС РФ, на встрече были серьезные разногласия, сообщают осведомленные источники.
Лондон указал теракт как основную версию крушения российского A321, назвав главного подозреваемого в катастрофе. В связи с этим Дэвид Кэмерон приказал провести оценку мер безопасности в аэропортах по всему миру.
Самолет авиакомпании прошел техническое обслуживание и был полностью исправен, заверяет руководство "Когалымавиа". В авиакомпании уверены и в экипаже судна, поэтому единственной объяснимой причиной разрушения самолета называют внешнее механическое воздействие.
Фрагменты самолета Airbus A321, потерпевшего крушение в Египте, разбросаны на площади 20 квадратных километров, что может говорить о разрушении лайнера еще в воздухе. Внешнее состояние бортовых самописцев с А321 удовлетворительное, их расшифровка начнется, когда все участники расследования прибудут в Египет.
Тела 144 жертв авиакатастрофы A321 доставили в петербургский аэропорт Пулково-2. Предполагается, что в 21.00 (мск) из Каира вылетит второй борт с телами погибших в авиакатастрофе в субботу.
Первый борт с телами погибших прилетит из Каира в Петербург в воскресенье вечером. Один самолет может взять на борт порядка 80 тел.
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