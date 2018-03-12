Новости по теме катастрофы

Фрагменты самолета Airbus A321, потерпевшего крушение в Египте, разбросаны на площади 20 квадратных километров, что может говорить о разрушении лайнера еще в воздухе. Внешнее состояние бортовых самописцев с А321 удовлетворительное, их расшифровка начнется, когда все участники расследования прибудут в Египет.