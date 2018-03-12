Новости по теме курсы

Советник президента России, экономист Сергей Глазьев полагает, что Центробанк еще может изменить ситуацию на валютном рынке и зафиксировать курс на уровне, который обеспечил бы конкурентоспособность экономики.
Одним из условий для повышения ставок ФРС США всегда были данные по рынку труда, таким образом, на позитивной информации от ADP инвесторы строят надежды на очередное повышения ставок регулятором.
Студентка Абхазского государственного университета, преподаватель абхазского языка Жанна Лейба рассказала об изучении родного языка в абхазской диаспоре Иордании.
Студентка Абхазского государственного университета, репатриантка, преподаватель абхазского языка в Аммане Жанна Лейба рассказала в интервью Sputnik Абхазия об абхазской диаспоре в Иорданском королевстве.
Курсы по изучению абхазского языка в Культурном центре города Амман в Иордании набирают все большую популярность среди соотечественников, отметил Харазия
Специализированные курсы для стоматологов-терапевтов и пародонтологов республики провели в Сухуме.
Заместитель министра экономики Ахра Аристава прокомментировал Sputnik влияние нестабильности иностранной валюты на абхазскую экономику.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.