Новости по теме лидеры

Новоизбранным председателем республиканской политической партии "Единая Абхазия" стал Сергей Шамба. Выборы руководителя партии прошли в среду 27 января в ходе VI съезда РПП "Единая Абхазия".
Президент РФ Владимир Путин удостоился второго места в списке людей, которые, по мнению журналистов агентства Франс Пресс, оказывали наибольшее влияние на ход мировых процессов в 2015 году.
Барак Обама высказывается по отношению к Владимиру Путину так, как глава государства высказываться не должен, и это уже привело к серьезным последствиям, считает Л.Тодд Вуд.
Мулла Мансур был тяжело ранен в среду в перестрелке с другими полевыми командирами. Он возглавлял "Талибан" с июля этого года после того, как боевики сообщили о смерти предыдущего лидера группировки Муллы Омара.
29 ноября в Стамбуле пройдут выборы председателя Федерации кавказских культурных центров в Турции (Кавфед).
Глава администрации Тайваня Ма Инцзю считает, что эта встреча может стать "залогом благополучия для следующего поколения".
После оглашения предварительных подсчетов стало известно, что никто не набирает достаточного количества голосов для победы на выборах в президенты Аргентины.
Официальный представитель армии Израиля Питер Лернер заявил, что лидеры ХАМАС не могут рассчитывать на возможность пропагандировать насилие и террор из комфорта своих гостиных и с кафедр своих мечетей.
Джон Керри сообщил журналистам о планах обсудить ситуацию в Сирии с руководством России, Саудовской Аравии, Турции и Иордании.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал Sputnik о последствиях военной операции в Сирии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.