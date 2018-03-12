Новости по теме мемориалы

6 октября в Гагре отметили день освобождения района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии.
В Абхазии отметили 22-ую годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
30 сентября в День Победы в Гагре почтили память героев, положивших свои жизни на алтарь свободы.
У мемориала погибшим воинам на Гумистинском мосту накануне Дня освобождения Сухума был установлен государственный флаг Республики Абхазия.
Государственный флаг будет развеваться над мемориалом у Гумистинского моста в преддверии памятных дат Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Задержанный двадцатилетний житель Флориды передал третьему лицу инструкции по изготовлению взрывного устройства. Самодельную бомбу планировалось заложить рядом с мемориалом в городе Канзас-Сити.
В день 70-летия первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Нижняя Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
В день 70-летия первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
Ветераны Великой Отечественной войны, руководство страны, посол России в Абхазии, общественность и школьники возложили цветы к Мемориалу Славы в Сухуме.
Восстановленный мемориал погибшим в Великой Отечественной войне защитникам Кавказа открыли в Дранде.
День памяти погибших воинов в Мартовском наступлении проходит на всей территории Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.