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Новости по теме молоко

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  • 11:34 10.03.2016
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    А у вас молоко убежало!

    Участники молочного рынка не готовы следовать приказу Минсельхоза, который обязывает их с марта 2016 года оформлять ветеринарные сопроводительные документы на питьевое пакетированное молоко.

  • Стадо коров. Архивное фото.
    19:04 01.06.2015
    462

    Эшба: молочное животноводство должно быть под опекой государства

    К дню молока, который отмечают во всем мире 1 июня, министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба рассказал о перспективах и проблемах в животноводческой сфере республики.

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