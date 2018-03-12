Новости по теме музыкальные фестивали

Органный мастер с полувековым опытом, органистка, председатель секции органных мастеров Ассоциации фортепианных мастеров Международного союза музыкальных деятелей Наталья Малина рассказала в интервью Sputnik о том, как принималось решение установить орган в Пицунде.
Известные барды Абхазии и России исполнили под гитару песни собственного сочинения на сцене Абхазской государственной филармонии в пятницу 26 июня.
Музыканты Абхазии приняли участие в ежегодном фестивале классической музыки "Лира" в Пицунде.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.