Новости по теме музыканты

Юный пианист Барас Куджба стал первым инструменталистом из Абхазии, который выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с Президентским оркестром Российской Федерации.
На создание песни певца вдохновила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая, по мнению певца, не похожа ни на одну другую женщину в политике.
Российский музыкант и шоумен Илья Киреев поделился своими впечатлениями от посещения Абхазии.
Совместный концерт Луки Гаделия и Владимира Магомадова состоялся в Самарской государственной филармонии во вторник 22 декабря.
Почти полвека назад в Абхазии впервые прозвучал орган. В трудное время его смогла сохранить хрупкая женщина. О том, как исполнитель и инструмент смогли спасти друг друга, узнавала корреспондент Sputnik Наала Авидзба.
Первого ноября 2015 года уникальный Пицундский орган, расположенный в Абхазии, отмечает почти полувековой юбилей. Об основных этапах его истории рассказывается в материале корреспондента Sputnik Наалы Авидзба.
Об абхазской части своей творческой биографии и уникальности Пицундского органа рассказал в интервью Sputnik органист Гарри Коняев.
В год 40-летия Пицундского органа, Народная артистка Абхазии, солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Манана Шамба рассказала корреспонденту Sputnik о своем участии в концерте открытия Пицундского органа.
Певица Мариам Мерабова и группа "Мирайф" выступили со своей концертной программой в Сухуме 21 августа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.