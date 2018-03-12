Новости по теме несовершеннолетние

Россия внимательно следит за развитием этого дела, продолжит поддерживать контакт со стороной защиты и, при необходимости, окажет Флинну консульскую помощь, сказал представитель МИД.
УВД Сухума несколько раз в неделю будет проводить контрольные закупки в магазинах столицы для реализации решения сухумского Городского Собрания о запрете на продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Депутаты сухумского Городского Собрания приняли решение о запрете алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.