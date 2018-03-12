Новости по теме новорожденные

32-летняя Наталья Г. из Абхазии задержана в Сочи в административном порядке на 10 суток, сообщает издание "Живая Кубань".
Родить ребенка в Абхазии – событие как радостное, так и затратное. На ведение беременности и содержание ребенка в первые годы его жизни молодой семье придется потратить внушительную сумму.
Первый ребенок в 2016 году в Сухумском роддоме родился в шесть часов утра.
В течение двух недель в Сухуме и в Сухумском районе "Материнский пакет" получили 70 семей. В целом подарки получили более ста семей.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.