Новости по теме обмен

Стороны будут реализовывать проекты, направленные на развитие информационного пространства на территории России и Японии.
Руководитель экспертно-аналитического Совета Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Деревин рассказал в интервью Sputnik Абхазия о процедуре проведения обмена пленными.
Граждан Южной Осетии, осужденных в 2005 году в Грузии, обменяли в четверг на грузинских граждан, осужденных судами Абхазии и Южной Осетии.
Около трехсот цхинвальцев собрались на центральной площади города, чтобы поздравить с возвращением на родину из грузинских тюрем четырех соотечественников - Георгия Зассеева, Георгия Валиева, Бориса Турашвили и Иосифа Кочиева.
В обмен на граждан РЮО, Грузии отдали ее граждан, отбывавших наказание в Абхазии и Южной Осетии.
Сообщение о том, что на абхазо-грузинской границе в четверг прошла взаимная передача граждан Южной Осетии и Грузии, стало радостной неожиданностью для всего югоосетинского общества.
Освобождeниe граждан РЮО состоялось в сотрудничестве с абхазской стороной и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в формате Женeвских дискуссий, а такжe мeжду президентами Южной Осетии и Абхазии Лeонидом Тибиловым и Раулeм Хаджимба.
Восьмерых граждан Грузии, осужденных на территории Абхазии, обменяли на четверых граждан Южной Осетии, отбывавших различные сроки наказания в Грузии.
Украинская военнослужащая Надежда Савченко считает себя невиновной, и потому никаких обменов, никаких торгов не должно быть, заявила она в зале Донецкого суда Ростовской области.
Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил по итогам встречи, что в ходе переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось достичь договоренности об обмене пленными.
Стороны конфликта в Донбассе не смогли договориться ни по одному вопросу в гуманитарной, политической и подгруппе по безопасности, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
Операции по обмену валюты на сумму более 15 тысяч рублей можно будет совершать при указании ФИО, гражданства, даты рождения, реквизитов паспорта, регистрации, а также ИНН (при наличии).
Украинские силовики передали ополченцам самопровозглашенных республик 11 человек, из них восемь – из ДНР. Киеву вернули девять военнопленных. Смотрите на видео, как проходил обмен в районе города Счастье.
Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Абхазии и России должен стать серьезным подспорьем в работе правоохранительных органов Абхазии, заявил Алексей Ломия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.