Новости по теме оборона

Цель наших военных в САР - противостояние террористам, вступать в столкновение с военными других стран, не причисленных к террористам, Россия не будет, сказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Работы по модернизации системы ПРО Москвы ведутся несколько лет.
Боевые действия ведутся одновременно на 15 направлениях, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. Освобождено более тысячи квадратных километров территории, добавил он.
Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об Объединенной группировке войск на заседании в пятницу 18 декабря.
Связистам предстоит развернуть полевые подвижные пункты управления, узлы связи, провести комплексные тренировки в различных диапазонах частот, в том числе в горной местности, сообщила пресс-служба ЮВО.
Президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник.
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба рассказал журналистам об итогах встречи президента Абхазии Рауля Хаджимба и заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник 15 декабря.
В современном быстроменяющемся мире Абхазия и Россия адекватно концентрируют и фокусируют свои возможности в оборонной сфере, замечает обозреватель Александр Хроленко.
Своевременно принятые меры повысили боевую готовность, боевые возможности вооруженных сил РФ, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что это убедительно подтверждает антитеррористическая операция в Сирии. Президент считает, что очень важно поддерживать стабильную ситуацию в оборонно-промышленном комплексе
У республиканцев, контролирующих обе палаты конгресса США, нет достаточного количества голосов для того, чтобы преодолеть вето президента.
На параде в КНДР продемонстрировали ракет KN-08, радиус действия которых составляет до 10 тысяч километров.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия, первый заместитель министра обороны Анатолий Хрулев отметил, что Вооруженные Силы Абхазии готовы выполнять поставленную задачу по отражению агрессии.
Председатель Службы госбезопасности Абхазии Зураб Маргания поздравил народ Абхазии с Днем Победы.
США оправдывают размещение элементов противоракетной обороны на базе в румынском Девеселу тем, что некоторые страны могут атаковать США.
Сообщается, что российский корабль "Курилы" проплыл рядом с американским Nobel Discoverer, который занимается разведкой углеводородов в Чукотском море между территорией России и США севернее Берингова пролива.
Анатолий Хрулев с 2006 по 2010 год командовал 58-ой общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа.
Руководители Совбеза Абхазии и России подписали План сотрудничества между двумя ведомства на 2015- 2016 годы.
Среди пунктов, предусмотренных договором, заключение соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав ВС России, а также порядок их функционирования, применения и обеспечения.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.