Новости по теме оборудование

В Абхазию планируется отправить шесть рентгеновских комплексов на два рабочих места каждый, пять передвижных палатных рентгенаппаратов, три цифровых флюрографа, один цифровой маммограф, один рентгенотерапевтический аппарат, а также передвижной рентгенокомплекс на базе шасси "КамАЗ".