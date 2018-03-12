Новости по теме оборудование

Участвовать в конкурсе может любое физическое лицо, зарегистрированное в республике как индивидуальный предприниматель, и любое юридическое лицо, являющееся резидентом Абхазии и России.
Военные железнодорожники Южного военного округа (ЮВО) провели более 25 тактических учений на юге России.
В Абхазию планируется отправить шесть рентгеновских комплексов на два рабочих места каждый, пять передвижных палатных рентгенаппаратов, три цифровых флюрографа, один цифровой маммограф, один рентгенотерапевтический аппарат, а также передвижной рентгенокомплекс на базе шасси "КамАЗ".
Игорь Варов сообщил, что имущество компании "Континент-М" вывезено и выброшено.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.