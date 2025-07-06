https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/sputnik-nedeli-den-sukhuma-bal-vypusknikov-i-yubiley-peschery---1055781365.html

Sputnik недели: День Сухума, бал выпускников и юбилей пещеры

Sputnik недели: День Сухума, бал выпускников и юбилей пещеры

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 30 июня по 6 июля. 06.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-06T18:38+0300

2025-07-06T18:38+0300

2025-07-06T18:38+0300

в абхазии

абхазия

день города сухум

новоафонская пещера

конкурс "команда абхазии"

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

набережная

школа

оборудование

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Sputnik День СухумаПраздничные мероприятия в честь 2509-летия Сухума состоялись 5 июля. Традиционно день рождение столицы отмечается в первую субботу июля.Для участия в праздничных событиях прибыли делегации из нескольких российских регионов, а также гости из Южной Осетии.В рамках празднования, состоялось подписание соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между Сухумом и Самарой.2509-летие столицы Абхазии отметили множеством мероприятий, среди которых - выставка, турнир по стрельбе из лука, гастрофестиваль, концерты с участием абхазских и российских артистов. В завершение дня запустили красочный салют.50 лет со дня открытия Новоафонской пещерыЕще одну праздничную дату отметили в республике 4 июля — исполнилось 50 лет со дня открытия Новоафонской пещеры для посетителей.Для этого инженеры и геологи прорыли искусственный туннель у подножия Иверской горы, проложили железную дорогу, наладили систему водоотведения.Уникальность объекта оценили по достоинству — в 1977 году создателям пещерного комплекса была присуждена Государственная премия в области науки и техники.Ежегодно Новоафонская пещера принимает сотни тысяч туристов и жителей республики, там проводят экскурсии и культурные мероприятия.Встреча с "Командой Абхазии"На этой неделе президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел встречу с участниками управленческого конкурса "Команда Абхазии".Глава государства отметил, что участники конкурса представляют собой кадровый резерв страны, который в будущем будет работать на благо республики в различных сферах. В ходе встречи конкурсанты представили свои проекты, направленные на развитие социально-экономического потенциала Абхазии.Президент подчеркнул важность практической реализации инициатив, особенно тех, которые затрагивают ключевые отрасли жизнедеятельности страны.Отдельное внимание было уделено вопросам энергетики. Бадра Гунба сообщил, что уже в августе Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России по тарифам ниже зимних.По его словам, республика остро нуждается в дополнительных объемах электроэнергии, и работа в этом направлении будет продолжена.Память о погибших в Тамышском десанте2 июля состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим бойцам в селе Тамыш Очамчырского района. Мероприятие прошло с участием президента Бадры Гунба.Высадка десанта в селе Тамыш стала одной из ключевых операций Отечественной войны 1992–1993 годов. Абхазский десант под командованием Заура Зарандия высадился в районе Тамыша, отвлекая внимание противника и создавая предпосылки для дальнейших наступательных действий.В ночь с 3 на 4 июля отряд из 140 бойцов, получивший название "Отряд смертников", форсировал реку Гумиста и отвлек внимание противника от основного наступления со стороны Шром.Эти действия позволили абхазским войскам взять под контроль стратегически важные высоты к северо-востоку от Сухума и стали поворотным моментом в ходе войны.Память о погибших батальона "Горец"4 июля президент Бадра Гунба почтил память бойцов батальона "Горец", погибших при высадке на горе Ахбюк.В церемонии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер Лаша Ашуба, сотрудники Минобороны, ветераны, представители общественности.Десант из более 40 бойцов попытался высадиться на горе Ахбюк, имевшей ключевое значение для освобождения Сухума, 4 июля 1993 года.Практически сразу десантники оказались под плотным огнем грузинских гвардейцев. В живых остались 17 человек, многие получили серьезные ранения.Бал выпускниковВ Абхазской государственной филармонии состоялся Республиканский бал выпускников. Участниками торжественного мероприятия стали ученики, окончившие школу на "отлично" и получившие особые аттестаты.В рамках бала также были вручены золотые и серебряные медали выпускникам 2002–2006 годов, которые по различным причинам не смогли получить их вовремя.На сцену были приглашены и представители медиасообщества — руководитель пресс-центра Sputnik Абхазия Инал Лазба и выпускающий редактор абхазской версии издания Наала Хеция.Восстановление набережной СухумаНа этой неделе в столице Абхазии был представлен проект реконструкции набережной Диоскуров. Ознакомительные стенды разместили у кафе "Брехаловка" и на пирсе, ремонт которого начнется в ближайшее время.Старт основных работ запланирован на 1 октября. По планам, реконструкция завершится к началу следующего курортного сезона. Работы будут выполнять подрядные организации из Москвы, Уфы, Казани, Краснодара и Нижнего Новгорода. Эти же компании взяли на себя финансирование проекта.Проект предусматривает не только ремонт парапетов и системы освещения, установку новых лавочек и урн, но и обустройство детских площадок и зон отдыха, лектория, аэрария, установку колеса обозрения, а также разметку велодорожек.Оборудование для школВ общеобразовательные учреждения Абхазии передано современное учебное оборудование, закупленное в рамках проекта "Школьные лаборатории. Абхазия" при поддержке гранта Президента России.Компания "ФИРОН" предоставила республике: Министерство просвещения Абхазии распределило оборудование по школам республики. Новые учебные комплекты позволят расширить возможности практического обучения и внедрить современные технологии в образовательный процесс.

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абхазия, день города сухум, новоафонская пещера, конкурс "команда абхазии", отечественная война народа абхазии (1992-1993), набережная, школа, оборудование