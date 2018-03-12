Новости по теме открытия

Созданный российскими учеными опытный образец ядерного генератора может быть использован в питании датчиков в трудно доступных районах Земли, считает профессор Юрий Пархоменко.
Профессиональная команда журналистов и редакторов со штаб-квартирой в Таллине расскажет о международных и локальных событиях и представит все разнообразие мнений по актуальным темам.
Студенты технического университета Эйндховена представили разработанный ими прототип автомобиля, который использует в качестве топлива муравьиную кислоту. Смотрите на видео, как машина ездила по сцене во время презентации.
Память сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Удальцова, погибшего год назад в ходе боевого задания, увековечена на одной из российских погранзастав Галского района.
Распространенное убеждение в том, что только человек виновен в своих огорчениях, в корне неверен и, более того, вредит обществу, пишет The Guardian.
63 года выдвижения на Нобелевскую премию в инфографике.
Электронный "нож" для донорских операций - это простая пластина из фольги. Внутри него спрятана сложная химическая и электронная начинка для стерильной резки и сварки донорских магистралей.
Известный американский киноактер, обладатель "Оскара" Роберт Де Ниро вместе с японским шеф-поваром Нобу Матсухиса открыл в Москве новый ресторан сети Nobu и дал совет российской молодежи.
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Специалисты НАСА обнаружили доказательства наличия на Марсе потоков очень соленой воды. Смотрите на видео, что рассказал ученый на пресс-конференции в Вашингтоне об открытии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.