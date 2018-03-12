Новости по теме озера

3D панорама Голубого озера продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Юпсарского каньона продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама вида на озеро Рица продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама вида на озеро Мзы продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказла Sputnik о доходах нацпарка за первый месяц лета.
Отдых в Абхазии обещает быть насыщенным, потому следует тщательно продумать план маршрутов и постараться охватить как можно больше мест и мероприятий за ограниченное время отпуска.
В течение 20 дней текущего месяца сотрудники КПП Рицинского реликтового национального парка реализовали 22 966 взрослых и 732 детских билета, на общую сумму 8 миллионов 111 тысяч 300 рублей.
В течение полугода ведется комплекс работ по облагораживанию природных экскурсионных объектов, сосредоточенных на территории Рицинского реликтового национального парка.
Директор института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар прокомментировал опасность купания в одном из самых глубоких и живописных озер Абхазии - Рице.
Сотрудники Южного регионального центра МЧС России помогут абхазским спасателям найти утонувшего в озере Рица российского таможенника.
Замначальника Уральского таможенного управления России Вадим Мясников пропал в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.