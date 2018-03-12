Новости по теме певцы

Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, специалист в области радиосвязи и телевидения, музыкант Абзагу Марыхуба рассказал в интервью Sputnik Абхазия о любви к блюзу, отношению к классической музыке и пятничных музыкальных вечерах на набережной.
Ушел из жизни Народный артист Абхазии, композитор Отар Хунцария. Своими воспоминаниях о нем поделился со Sputnik репатриант из Турции Октаи Чкотуа.
Ежегодно меломаны всего мира отмечают всемирный день The Beatles. Именно16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб "The Cavern", где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий "битл" — Ринго Старр.
На протяжении полутора лет британский рок-музыкант Дэвид Боуи боролся с раком. Он скончался в кругу семьи на 70-м году жизни
Музыкант Сергей Урумян рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о себе, об Абхазии и о музыкальном проекте "Голос".
О своем творчестве и о том, почему в Абхазии не развита мультипликация, рассказал в интервью Sputnik художник, певец, солист Абхазского государственного камерного оркестра Астамур Квициния.
Концерты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в ПМР с участием абхазских певцов, сообщает Представительство Республики Абхазия в Приднестровье.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.