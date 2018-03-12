Новости по теме певцы

Ежегодно меломаны всего мира отмечают всемирный день The Beatles. Именно16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб "The Cavern", где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий "битл" — Ринго Старр.