Новости по теме подростки

Согласно материалам полиции, девушки обменивались сообщениями на странице в Facebook о том, как они устроят аналогичное нападение, как это произошло в ноябре 2015 года в концертном зале "Батаклан".
Несмотря на то что беспорядки длились дольше часа, полиция не задержала ни одного из хулиганов. По счастливой случайности обошлось не только без жертв, но и без серьезных травм.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.