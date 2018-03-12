Новости по теме поставки

"Укртрансгаз" сообщает, что в газохранилищах Украины хранится 16,831 миллиарда кубометров голубого топлива, что на два процента больше показателей прошлого года. Закачки природного газа в ПХГ продолжаются на семи газохранилищах в режиме более 70 миллионов кубометров ежесуточно.