Новости по теме поставки

В связи с увеличением поставок подкарантинной продукции на территорию РФ из Абхазии и ряда других стран, Россельхознадзор проведет телефонные переговоры по вопросу, связанному с поставками продукции.
Турецкому бизнесу будет непросто вернуться на российский рынок даже после нормализации двухсторонних отношений, поскольку его нишу займут другие страны, заявил посол РФ в Анкаре Андрей Карлов.
В список запрещенных товаров не попали социально значимые, такие как хлеб, молоко, макароны и сало. Кроме того, из Крыма на Украину и обратно может поставляться электроэнергия.
Нужны масштабные закладки новых плантаций, что позволит сделать экспорт в РФ южных фруктов более объемным, отметил глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба.
Всего США планируют перебросить в страны Центральной и Восточной Европы около 12 тысяч единиц техники.
В среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам, отметил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. Режим усиленного лабораторного контроля уже действует в отношении двух турецких предприятий.
"Укртрансгаз" сообщает, что в газохранилищах Украины хранится 16,831 миллиарда кубометров голубого топлива, что на два процента больше показателей прошлого года. Закачки природного газа в ПХГ продолжаются на семи газохранилищах в режиме более 70 миллионов кубометров ежесуточно.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что, учитывая объем поставок российского газа на Украину, включая ДНР и ЛНР, украинских денег "хватит всего на несколько дней", а за топливо "нужно платить" Киеву.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.