Новости по теме презентации

Американские журналисты заинтересовались Абхазией, об этом Sputnik рассказала представитель ТПП в США Лана Басария.
Материалы монографии, собранные в ходе исследования, проводимого в рамках международного проекта "Священные места абхазов и адыгов: традиции и современность", были представлены в Сухуме, в Абхазском государственном музее во вторник 12 апреля.
О сторонниках и противниках фильма иранского режиссера Маджида Маджиди "Мухаммад – посланник Всевышнего", премьера которого состоялась в Москве, рассказал Sputnik Лев Рыжков.
Торгово-промышленная палата представила восьмой каталог предприятий 2016 года, посвященный туристической деятельности в Абхазии.
О процессе создания фильма на презентации зимней серии проекта "Горная Абхазия" подробно рассказал Тенгиз Тарба.
Презентация результатов исследовательских работ Ассоциации женщин Абхазии, посвященных проблемам безопасности и роли женщины в процессе принятия решений.
Презентация результатов исследовательских работ Ассоциации женщин Абхазии, посвященных проблемам безопасности и роли женщин в процессе принятия решений.
Книга Владимира Делба "Апсны – обитель души моей" продолжает серию произведений автора о жителях и атмосфере довоенного Сухума.
В книге "Художники Абхазии" представлены двадцать очерков о современных абхазских художниках.
Предполагается, что на неделе, начинающейся 7 сентября, пройдет пресс-конференция, на которой представят обновленные линейки продуктов компании: iPhone, iPad и Apple TV.
Ученый и общественный деятель Александр Орлов-Кретчмер представил свою трилогию "Образы Абхазии".
Десятки модифицированных вертолетов представили на международной выставке HeliRussia 2015 в Москве. Смотрите на видео, как выглядели медицинский "Ансат" и двухместная скоростная и сверхлегкая "Афалина".
В музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошла презентация книги Владимира Зантария "Слово о Первом Президенте".
Информационное агентство Sputnik Абхазия и Совет молодых дипломатов представили проект "Лица Победы", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.