Новости по теме продажи

Заместитель председателя Союза армян Абхазии, Герой Абхазии Галуст Трапизонян рассказал Sputnik о перспективе продажи жилья российским гражданам.
Третий в истории российский этап "Формулы-1" пройдет с 29 апреля по 1 мая на "Сочи Автодроме". Самые доступные билеты на временные трибуны будут стоить 8300 рублей, сообщил промоутер российского этапа Сергей Воробьев.
О проблеме купли-продажи недвижимости в Республике Абхазия рассуждает Александр Скаков, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН.
О развитии рынка недвижимости и, в том числе, жилья как одного из важнейших направлений социально-экономического развития Республики Абхазия, рассуждает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Круглый стол "Роль российских инвестиций в экономике Абхазии и развитие сектора недвижимости и туристического кластера" прошел в Сухуме в четверг 8 октября.
На открытом расширенном заседании Общественной палаты обсудили вопрос легализации продажи недвижимости гражданам Российской Федерации и иностранцам.
С ростом курса валют машины должны были подорожать в два раза, но с учетом того, что люди не могут покупать их, автоторговцы решили уменьшить свою прибыль.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию на тему социально-экономического положения в стране.
Президент Рауль Хаджимба обозначил свою позицию по возможности продажи недвижимости иностранным гражданам.
Предполагается, что на неделе, начинающейся 7 сентября, пройдет пресс-конференция, на которой представят обновленные линейки продуктов компании: iPhone, iPad и Apple TV.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.