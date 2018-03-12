Новости по теме профилактика

Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар и главный санитарный врач Сухума и Сухумского района Алла Беляева рассказали Sputnik о возможности появления вируса Зика в Абхазии.
Лев Аргун, главный врач Национального онкологического центра Абхазии рассказал в интервью корреспонденту Sputnik, насколько в стране прогрессируют онкологические заболевания, как минимизировать развитие рака и как предупредить болезнь.
Главный специалист Москвы по инфекционным болезням Николай Малышев на мультимедийной пресс-конференции в ММПЦ рассказал, кто подвергается наибольшему риску заболеть свиным гриппом и что нужно делать для профилактики недуга.
Показатель числа заболевших гриппом в Абхазии не превышает эпидемиологический порог, не наблюдается еще даже вспышки заболеваний, сообщила главный санитарный врач Сухума и Сухумского района Алла Беляева.
Специальная программа по противодействию идеологии экстремизма будет вынесена на рассмотрение крымского правительства в середине января, сообщил глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям и депортированным гражданам Заур Смирнов.
Все автотранспортные средства МВД Абхазии будут оснащены новыми номерными знаками до конца декабря 2015 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.