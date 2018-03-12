Новости по теме разведка

Разоблачающий американскую разведку сайт сообщает, что АНБ прослушивало встречи между политиками, на которых обсуждались вопросы мировой политики, экономики и экологии.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО, в рамках проведения лагерного сбора, ликвидировали группу условных террористов, сообщила пресс-служба ЮВО.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" имеют планы, к которым спецслужбы не могут получить полного доступа, речь идет об использовании кодированных каналов связи, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.
На сегодняшний день у "Урана-9" нет западных аналогов, отмечает обозреватель журнала Дэйв Маджумдар. Оснащение роботизированного танка позволяет ему уничтожать наиболее современные боевые машины.
В США считают, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия при этом отрицает, что она нарушает договор РСМД.
Газета Financial Times, ссылаясь на сотрудников западной разведки, написала о том, что Владимир Путин якобы предлагал президенту Сирии Башару Асаду покинуть пост. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
После начала авиударов Лондона по террористам "Исламского государства" (ДАИШ) в Сирии боевики могут совершить атаки на жителей Великобритании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Правоохранители сетуют, что уровень технических познаний экстремистов стал слишком высок и уровень шифрования переписки террористических организаций превосходит возможности спецслужб.
Газета Spiegel пишет, что разведка ФРГ шпионила за посольствами и другими органами ряда европейских стран, а также "другими целями" во Франции и США, которые не соответствовали профилю работы немецкой разведки.
Генерал-майор Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал призыв советника МВД Украины Антона Геращенко начать сбор информации о российских военных для помощи боевикам "Исламского государства".
Военные в ходе учений выполнили нормативы по стрельбе из бронетранспортеров БТР-80, снайперских винтовок и другого оружия. Учения завершились трехдневными соревнованиями.
Кабмин Абхазии продлил срок проведения разведки и геологического изучения для "РН-Шельф Абхазии" на три года.
Некоторое время российский истребитель следовал за американским самолетом-разведчиком в международном воздушном пространстве, потом ушел из зоны, в которой находилось воздушное судно ВВС США, сообщает CNN.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.